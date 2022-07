FIRENZE – Nell’Asl Toscana centro gli operatori sanitari sospesi sono 65. Si tratta di coloro che hanno rispettato l’obbligo vaccinale.

Il dato è emerso nel corso della seduta del Consiglio comunale di Firenze. In 16 hanno presentato ricorso contro la sospensione. “Concordo con quanto dichiarato dal ministro Speranza – ha risposto l’assessore Sara Funaro – sulla sentenza richiamata nella domanda d’attualità. Ribadisco il nostro sostegno a tutti gli ordini professionali sanitari per il lavoro che svolgono e in particolar modo la vicinanza e la solidarietà all’Ordine degli Psicologi. Ricordo che esiste un decreto-legge che introduce l’obbligo di vaccinazione e che comunque non si tratta non solo di un obbligo di legge ma anche di un dovere etico”. Il capogruppo Pd Nicola Armentano e la consigliera dem Barbara Felleca hanno a loro volta espresso solidarietà “a tutti gli ordini professionali del mondo sanitario”.