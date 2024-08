PISA – Si sono inventati di tutto. Chiamano al telefono con le scuse più banali (rispondere ma poi riattaccare subito); mandano messaggi che chiedono di collegarsi a certi siti (da non fare), suonano al campanello di casa a nome di Carabinieri, Polizia o addetti ai servizi vari (chiedere sempre il tesserino).

Oppure, fingono un incidente, magari di uno specchetto della macchina rotto e chiedono un risarcimento rapido, in contanti, senza passare da Cid o assicurazioni.

Sono tantissime, sempre più raffinate e in continua evoluzone, le truffe tentate o andate a buon fine ai danni di poveri malcapitati, in buona fede, spesso anziani. Per questo le istituzioni si stanno attivando per promuovere campagne di prevenzione. A Pisa sono state diffuse anche alcune semplici regole per tentare di tenere lontani i malintenzionati [LEGGI].

E per spiegarle in modo anche più efficaci è stato anche allestito uno spettacolo in vernacolo pisano. Un modo semplice per insegnare alcuni trucchi e divertirsi, grazie a una compagnia di commedianti che ha scritto una divertente serie di scenette comiche.

La compagnia “I Dicche” con lo spettacolo “Occhio alle truffe” sarà in scena sabato 31 agosto sul palco di Eliopoli a Calambrone (piazza Antonio Madonna, ore 22.00, ingresso gratuito) per alzare il livello di attenzione e rendere più riconoscibili tutte le truffe, online e a domicilio, che si consumano. E speriamo che il vernacolo aiute le persone a fare maggiore attenzione.