FIRENZE – Il bilancio regionale, approvato nei giorni scorsi, contiene diverse misure per le aree interne e montane ed i piccoli Comuni della Toscana.

Gli interventi messi a disposizione dalla manovra riguardano: 2 milioni di euro per il fondo investimenti di Unioni dei Comuni e Comuni montani; 1,5 milioni di euro per il sostegno ai piccoli Comuni nel realizzare interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale. E ancora, 4 milioni di euro nel Fondo per la progettazione per i bandi del Pnrr da parte dei Comuni fino a 20mila abitanti, con quota del 30% a favore dei Consorzi di bonifica per la progettazione di opere utili al contrasto ai cambiamenti climatici.

Infine, le ultime due misure riguardano 1,3 milioni di euro per la proposta di legge del gruppo consiliare del Pd sui “Custodi della montagna” che prevede contributi economici alle attività economiche situate in montagna; e 1 milione di euro per il fondo progettazione per i Comuni disagiati.