MILANO – Ribaltata la sentenza sul processo ‘derivati’. La Corte di Appello di Milano ha assolto i 16 imputati. I giudici hanno sottolineato l’intervenuta prescrizione di alcuni capi di imputazione, ma anche l’insussistenza di alcune accuse.

Tra chi si vede così annullare la pena, ci sono l’ex presidente Giuseppe Mussari e l’ex dg Antonio Vigni e l’allora responsabile dell’area finanza Gianluca Baldassarri. In primo grado erano stati condannati, rispettivamente, a 7 e 6 mesi, 7 anni e 2 mesi e 4 anni e 8 mesi. Il procedimento riguarda le operazioni di finanza strutturata, messe in piedi tra il 2008 e il 2012 da Banca Mps, per coprire le perdite derivanti dall’acquisizione di Antonveneta. A processo erano finite perciò anche gli istituti Deutsche Bank e Nomura, che avevano dato il là agli strumenti finanziari Alessandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh. La Procura aveva chiesto lievi sconti di pena. “Finalmente giustizia è fatta”, ha affermato l’avvocato Francesco Centonze, che con Carla Iavarone assiste Vigni. “I giudici sono stati coraggiosi”, ha aggiunto il legale Francesco Isolabella. Tutti assolti in appello per il Monte Paschi. Mussari incluso 50 miliardi di buco. Non è successo niente, non è stato nessuno», ha evidenziato Claudio Borghi, deputato della Lega. I reati ipotizzati nei confronti degli imputati sono, a vario titolo, manipolazione del mercato, falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo all’autorità di vigilanza. Dai giudici è stato predisposta anche la revoca delle confische per 150 milioni per gli enti coinvolti.