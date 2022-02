SIENA – I danni si sono limitati allo sportello bancomat. L’esplosione che lo ha fatto saltare, non ha prodotto altri risultati, perché i ladri non sono riusciti a portare via denaro.

L’episodio è avvenuto in piena notte in piazza della Costituzione, nel quartiere di San Miniato. Il boato è stato sentito dagli abitanti della zona. Le ricerche dei malviventi sono in corso. Sul caso indaga la questura di Siena.