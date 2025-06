Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Autolinee Toscane informa che in occasione dei concerti di Vasco Rossi giovedì 5 e venerdì 6 giugno alla Visarno Arena al Parco delle Cascine, il servizio di trasporto pubblico locale subirà alcune momentanee modifiche e, a conclusione dell’evento, un potenziamento.

Gli eventi prevedono modifiche alla viabilità e blocchi al traffico nell’intera area alla Visarno Arena- Per questo motivo, nelle due giornate, le linee 16, 17, 55 e 57 subiranno una deviazione e limitazione temporanea di percorso. I dettagli delle modifiche per ogni linea saranno consultabili sul sito www.at-bus.it nella sezione avvisi.

A conclusione dei concerti di Vasco Rossi sarà potenziata la linea 17 e ci sarà un servizio straordinario delle linee T1 e T2 della tramvia di Firenze. La Linea 17 da Piazza Puccini collegherà la Stazione di Santa Maria Novella e Piazza di San Marco: il servizio sarà attivo dal termine degli eventi e fino a cessate esigenze. La tramvia invece, con entrambe le linee T1 e T2, farà servizio straordinario con orario prolungato fino alle 2 di notte, come nel fine settimana, con una frequenza ogni 6 minuti circa in funzione dell’afflusso. Per info: www.gestramvia.it

