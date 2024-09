SIENA – È Agnese Carletti la candidata indicata dal Partito Democratico alla presidenza della Provincia di Siena. La direzione provinciale del PD senese si è espressa, mercoledì 4 settembre, sostenendo la Sindaca di San Casciano dei Bagni e attuale presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

La coalizione di Centrosinistra è composta, oltre che dal Partito Democratico, anche da Azione, Italia Viva e Partito Socialista Italiano, ovvero le forze politiche rappresentate nei Consigli Comunali che eleggono il Consiglio Provinciale e la presidenza della Provincia.

Il confronto attivato in tutte le aree geografiche del territorio ha evidenziato quanto i diversi Comuni riconoscano la forte rilevanza politica delle elezioni provinciali, sebbene si tratti di consultazioni di secondo livello, invocando un Ente Provincia forte e presente nel contesto territoriale. A tal proposito, è stato anche approvato un ordine del giorno per chiedere di superare la legge Delrio che ha ridotto drasticamente le competenze e le risorse economiche per gli enti provinciali.

“Raccogliendo le istanze emerse dai territori – dichiara Agnese Carletti – lavoreremo per rinvigorire il percorso che sta provando a restituire un ruolo centrale alle Province dopo anni difficili guidati da Fabrizio Nepi, Silvio Franceschelli e David Bussagli che ringrazio per tutto quello che hanno fatto e dai quali con onore mi candido a prendere il testimone.”

“In particolare – spiega Carletti – vogliamo impegnarci per una Provincia che vada a una sola velocità, ricordandoci quotidianamente che abbiamo territori divenuti logisticamente irraggiungibili e servizi fondamentali che non riusciamo più a garantire a tutti i cittadini. Sappiamo quanto siano centrali le prerogative assegnate alle province, in particolare su viabilità, trasporto pubblico e scuola: tra le molte sfide, c’è il tema della gara sul lotto debole per il trasporto pubblico locale che dovrà garantire risposte a tutti i centri. Ma sappiamo anche che, assumendo un ruolo politico di primo piano, potremo lavorare a fianco della Regione Toscana e di altri enti per migliorare servizi e infrastrutture fondamentali, una tra tutte, la modernizzazione delle nostre linee ferroviarie. Vogliamo una Provincia sempre più competitiva nel contesto toscano.”

In tal senso, Agnese Carletti interpreta l’analisi elaborata dal Partito Democratico anche riguardo agli asset strategici: “Lavoreremo per rinnovare il rapporto con la Fondazione Monte dei Paschi, felici dei risultati positivi recentemente conseguiti dalla banca MPS, affinché si rafforzino i sostegni ai progetti culturali e sociali destinati alle fasce più deboli della popolazione. Massima attenzione porremo sull’attuazione del biotecnopolo e dell’hub antipandemico, una nostra conquista messa a rischio dall’inerzia della destra che governa il Paese e il capoluogo; mentre sul percorso della multiutility, qualsiasi prospettiva dovrà vederci uniti per assicurare il mantenimento dell’occupazione, degli assetti di governance, degli investimenti e delle tutele sulle tariffe per gli utenti. Infine crediamo che grazie a Sienambiente e Terra di Siena Lab la Provincia possa essere protagonista della transizione energetica ed ecologica”.

“Il nostro obiettivo politico è chiaro: mentre il governo di destra pensa all’autonomia differenziata e continua a disgregare sanità pubblica e sussidi, il Centrosinistra promuove un’azione politica unitaria per dare a tutti le stesse risposte, così da rendere più forti sia le aree interne, sia i centri più popolosi.”

Agnese Carletti precisa un altro elemento qualificante della sua proposta: “Non sarà la Provincia della presidente, ma lavoreremo insieme con una squadra autorevole di figure che si candidano al Consiglio Provinciale, svolgendo sempre più la funzione di raccordo e di coordinamento tra le Amministrazioni Comunali che vogliamo davvero supportare. A questo proposito, per tutto il mese di settembre andrò in tutti i Comuni della Provincia per incontrare e ascoltare tutte le consigliere e tutti i consiglieri comunali, oltre ai sindaci e alle sindache che costituiscono il corpo elettorale di questa consultazione.”

Prima cittadina eletta a San Casciano dei Bagni per il secondo mandato, Agnese Carletti, 39 anni è laureata in Filosofia e ha maturato rilevanti esperienze amministrative e istituzionali, tra cui si distingue il progetto dello scavo archeologico al Bagno Grande che ha proiettato il borgo termale nella prospettiva internazionale, in virtù di un ritrovamento epocale che sta propiziando un programma di ricerca scientifica in grado di coinvolgere le più alte istituzioni pubbliche e accademiche, sia in Italia, sia all’estero. Ha inoltre presentato al Ministero della Cultura la candidatura finalista della Valdichiana Senese a Capitale italiana della Cultura.

A partire dalle competenze acquisite nella sua biografia politica e istituzionale, Carletti dedica una riflessione anche all’equilibrio di genere: “Se sarò la prima presidente donna della Provincia di Siena, avrò ben chiari l’onore e la responsabilità, sapendo di dover lavorare con consapevolezza anche per tutte le altre donne.”