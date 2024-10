LUCCA – Per il Lucca Comics si fermano anche le scuole. Con un’ordinanza è stato stabilito che il 30 e il 31 ottobre e il 2 novembre resteranno chiusi tutti gli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti e le sedi di istruzione e formazione professionale.

L’atto fa parte delle misure concordate con le autorità di pubblica sicurezza, la Prefettura e i dirigenti scolastici per limitare il traffico durante le giornate molto affollate della manifestazione.

Nel corso degli incontri, al fine di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, “è emersa la necessità di limitare ulteriormente la circolazione dei veicoli, sia nel centro storico che nell’immediata viabilità periferica maggiormente interessata dal flusso dei visitatori, sia in arrivo che in partenza, che potrebbe influire negativamente sul servizio di trasporto pubblico locale e scolastico”. Per adesso sono stati venduti 200 mila biglietti.

