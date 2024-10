FIRENZE – Often Medical e Microvaxxine vincono la prima edizione di Startup Breeze, l’iniziativa promossa da Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) dedicata alle migliori startup e idee di impresa nei settori pharma, dispositivi medici, digital health e filiere correlate.

La cerimonia di premiazione ha visto oltre 80 partecipanti e si è svolta all’interno degli spazi della Leopolda.

I vincitori di Startup Breeze

Durante il Pinwheel Pitching Stage, gli 11 finalisti di Startup Breeze hanno presentato i propri progetti imprenditoriali davanti a una platea di potenziali investitori e partner strategici. La giuria di esperti, formata da Edoardo Bianchi (LIFTT), Roberto Molinaro (XGEN Venture), Nicola Redi (Obloo Ventures), Carlo Sanfilippo (Indaco Venture Partners) e Francesco Senatore (Bio4Dreams), ha quindi decretato l’assegnazione della proposta di business più innovativa a pari merito tra Often Medical, startup che ha creato un sistema innovativo per guidare aghi e cateteri nello spazio epidurale, grazie a una sonda con fibre ottiche che misura la forza applicata sulla punta dell’ago durante l’inserimento nel tessuto, e Microvaxxine, che sta sviluppando vaccini innovativi contro il cancro, utilizzando antigeni derivati da virus e batteri, simili a quelli delle cellule tumorali, per stimolare una forte risposta del sistema immunitario e attaccare i tumori.

I riconoscimenti dei partner

Nel corso dell’evento fiorentino, inoltre, sono stati assegnati i riconoscimenti offerti dai partner dell’iniziativa, tra cui lo Special Award del Bioindustry Park, assegnato a Esosoft e al suo dispositivo mininvasivo per il trattamento dell’atresia esofagea; e lo Special Award di Bugnion, andato a PoliRNA per il suo impegno nello sviluppo di particelle a partire da materiali polimerici per ottimizzare la somministrazione di terapie a base di RNA all’interno del corpo. Inoltre, insieme a Fama Labs e al suo Meditype, sistema di intelligenza artificiale integrata che supporta i pazienti nel loro percorso terapeutico, PoliRNA si è aggiudicata anche lo Special Award messo in palio da Frontiers Health.

A questi due riconoscimenti si aggiunge poi lo Special Award di Obloo Ventures condiviso con le altre finaliste Medical FLOWeR, impegnata nella ricerca di una soluzione per la conservazione extracorporea degli organi, e ScarTech, realtà che propone un dispositivo per migliorare la riparazione tissutale post-brachioplastica.

Medical FLOWeR è risultata inoltre vincitrice dello Special Award offerto da PhotonHUB attraverso il partner di progetto Confindustria Toscana in collaborazione con Confindustria Toscana Servizi, e dello Special Award di G-Gravity. Il sistema diagnostico portatile NanoAnalyzer di INTA, nato per individuare traumi cerebrali lievi, si è aggiudicato invece lo Special Award di EIT Health. Restando sempre sul tema dei dispositivi portatili, lo Special Award di I3P, l’incubatore del Politecnico di Torino, è stato assegnato a Previeni, impegnata nello sviluppo di un apparecchio in grado di fornire la quantificazione dell’acqua nei polmoni per evitare diagnosi errate.

L’idea di MicroVaxxine, che sta sviluppando vaccini antitumorali innovativi, prossima alla fase I, è risultata inoltre vincitrice dello Special Award offerto da RP legalitax. Infine, il partner InnovUp ha conferito il proprio Special Award a tutti i finalisti, tra cui, oltre ai già menzionati, Unicorn, che ha proposto una soluzione per valutare la steatosi epatica; A.D.A., che sviluppa terapie inalatorie avanzate per trattare malattie polmonari rare come la fibrosi polmonare idiopatica e la malattia polmonare interstiziale associata a sclerosi sistemica, combinando la terapia locale con l’uso di nanotecnologie, e Clepio Biotech, che propone soluzioni per l’analisi imaging quantitativa in 3D di tessuti biologici.

