ROMA – I bronzi di San Casciano dei Bagni potrebbero presto avere una vetrina di prestigio. “Faremo un grande mostra al Quirinale, che spero si possa aprire ai primi di maggio”, ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a Quante Storie su Rai3.

“Il ministero sta acquisendo un edificio a San Casciano per mettere in mostra i reperti, ma prima vorrei farli viaggiare. Per esempio nella mia Napoli, a Milano, a Venezia, prima che vadano nei luoghi definitivi”, ha aggiunto il ministro, che poi ha evidenziato come il sito archeologico potrebbe riservare ancora sorprese: “A maggio si riprende a scavare e probabilmente troveremo dell’altro”.

Nel corso dell’intervista ha poi parlato anche della gestione dei musei, che nel corso delle festività natalizie ha fatto discutere: “Garantire l’apertura dei musei il 26 dicembre, l’1 e il 2 gennaio è stata una mia battaglia. Ci impegneremo per aprire anche a Pasqua e Ferragosto. Il museo è servizio pubblico e, come la Rai e gli ospedali, deve restare aperto. Ci attrezzeremo perché venga riconosciuta un’indennità particolare, ma non posso accettare che un turista cinese o americano che investe 20 mila dollari possa non trovare aperti questi musei”.