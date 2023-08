FIRENZE – Due nuovi tasselli per la ciclovia Tirrenica. “Una lunga strada ciclabile che andrà dal confine con la Francia fino alla capitale Roma e che interesserà tutta la fascia costiera della Toscana”, ha affermato il presidente Eugenio Giani, in merito all’approvazione delle delibere relative alla realizzazione del tratto Apuano e Versiliese.

Il tratto Apuano e Versiliese, diviso in due lotti, è stato confermato come “prioritario” dal Ministero, dunque tra quelli da finanziare con fondi statali.

Per quanto riguarda il lotto Versiliese è stato indicato come soggetto attuatore il Comune di Viareggio, con il quale la Regione ha firmato un accordo di collaborazione per la conclusione e l’approvazione della progettazione definitiva, mentre per quanto concerne il lotto Apuano è stata indicata come attuatrice la Provincia di Massa Carrara, anch’essa firmataria di un analogo accordo di collaborazione con la Regione Toscana.

“Con gli accordi di programma approvati, l’atteso progetto della ciclovia Tirrenica raggiunge finalmente anche l’alta Toscana”, ha precisato l’assessore regionale Stefano Baccelli. “Oltre 2 milioni dalla Regione per realizzare il tratto versiliese e quello apuano, luoghi in cui la spiccata attrattività turistica impone un impegno sempre crescente in favore della mobilità dolce. Nel ringraziarli della proficua collaborazione auguro dunque buon lavoro agli enti attuatori”.

Questo ulteriore passo in avanti prevede l’assegnazione dell’incarico per la realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre 2023 e la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026.

La realizzazione del tratto versiliese prevede un importo pari a 242.812,24 euro, di cui 218.531,02 euro a carico del bilancio regionale di previsione 2023-2025, mentre quella del tratto apuano prevede una somma pari a 2.103.067,21, di cui 1.836.707,36 euro a carico del bilancio regionale di previsione 2023-2025.