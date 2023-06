FIRENZE – Per la ciclovia tirrenica, tra Marinella e Sarzana (La Spezia), si intravede la dirittura di arrivo. Entro la fine dell’anno è prevista la gara di appalto.

La giunta toscana ha dato via libera alla convenzione fra Regione Toscana, Regione Liguria e il Comune di Fosdinovo nella quale si definiscono e si snelliscono i passaggi per la realizzazione di un tratto ligure della ciclopista chiamato lotto ”Fosdinovo” e che ricade appunto nell’omonimo comune. “Siamo ad un punto di svolta – ha sottolineato l’assessore regionale Stefano Baccelli -. Con l’approvazione di questa convenzione l’opera entra nel vivo. La convenzione ci aiuta a far fronte alle esigenze di celerità e snellezza del procedimento. Ci consente di fare un’unica procedura con la Regione Liguria capofila alla quale trasferiamo oltre 1 milione di euro”.

Questo lotto si collegherà al tratto apuano che va da Montignoso a Carrara (Massa Carrara), e di cui la Regione Toscana è capofila (la Provincia di Massa è l’ente attuatore). Alla Regione Liguria oltre a 1.087.624euro della Regione, verranno anche trasferii 78.847,41euro da parte del Comune di Fosdinovo.