FORTE DEI MARMI – Lo psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano Paolo Crepet sarà a Villa Bertelli a Forte dei Marmi il 26 agosto con il suo show “Prendetevi la Luna”.

Un evento nel cartellone della rassegna “L’Altra Villa” che andrà in scena, a pagamento, sul palco del Teatro all’aperto.I biglietti per la serata, promossa da Fondazione Villa Bertelli, AD Management e LEG Live Emotion Group, sono disponibili su Ticketone

“Incontro tanta gente, mi chiedo che cosa possa volere da me.” racconta Crepet “Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce, che accende i cuori di giovani e meno giovani. C’è sete e fame di parole, di pensiero. Cercano un’eresia in un mondo codificato. Non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita: “prendetevi la luna”. Siate ambiziosi, cercate la vostra unicità. Bisogna avere la fronte alta e continuare a sognare. Il pericolo è nella bonaccia delle emozioni, nella rassegnazione, è in chi semina accidia e smarrimento come se fosse la regola del più aggiornato marketing dell’esistenza. Opporsi a tutto questo è il mio desiderio, la mia missione, la ragione per cui continuo a peregrinare nelle piazze e nei teatri. Cerco libertà, passione, coraggio. Il resto è noia”