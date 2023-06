FIRENZE – Sono necessari 12 milioni per il Maggio Musicale Fiorentino. Il conto è stato dal commissario straordinario Onofrio Cutaia davanti alla commissione Cultura del Consiglio regionale.

“Servono 8,3 milioni di euro nel 2023 e 4 milioni o anche meno per il 2024, per rimettere in piedi una Fondazione che ha avuto un danno”, ha spiegato Cutaia. “Oggi abbiamo necessità di trovare risorse – ha aggiunto – e di farlo subito. Se non trovate, resterà la strada della cassa integrazione in deroga. E nel peggiore dei casi, ma non voglio nemmeno pronunciare la parola, la liquidazione coatta amministrativa. Nei termini previsti approveremo presto il bilancio consuntivo per il 2022 che prevede 6 milioni di euro di perdite”.

Il commissario Cutaia ha spiegato che la Fondazione per onorare il suo debito “deve restituire allo Stato 650mila euro ogni sei mesi”, mentre sulla valorizzazione dell’archivio ha aggiunto che “doveva essere fatta già tanti anni fa e che è praticamente impossibile trovare uno spazio dove eventualmente trasferirlo”.