ROMA – Nelle zone alluvionate di Emilia – Romagna l’esame di terza media avrà solo la parte orale. Una prova interdisciplinare riguarderà invece l’esame di maturità e verrà svolta anche utilizzando la lingua straniera.

Tra i temi affrontati anche l’educazione civica. Non necessari i requisiti delle prove Invalsi e del limite minimo di 200 giorni per l’anno scolastico. Lo ha deciso il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che già nei giorni scorsi si era detto disponibile ad accogliere le richieste degli studenti che chiedevano agevolazioni per lo svolgimento della Maturità.