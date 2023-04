FORTE DEI MARMI – “Ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”! A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare!”.

Così Angelo Pintus annuncia il suo spettacolo che il prossimo 21 luglio andrà in scena sul palco di Villa Bertelli a Forte dei Marmi (LU), una data a cura di LEG Live Emotion Group. Le prevendite saranno attive da oggi alle 15.00 su Ticketone.

Il comico, imitatore e attore, tra i più amati artisti in Italia, noto come grande rivelazione di Colorado, torna con uno nuovo spettacolo tutto da scoprire in una serata che si prospetta esilarante e divertentissima!