FORTE DEI MARMI (LU) – Ronn Moss, lo storico Ridge Forrester di Beautiful, la serie televisiva più̀ conosciuta al mondo, in concerto nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi lunedì 22 luglio alle 21.00.

Ronn si esibirà in brani internazionali famosissimi e anche in altri, dove canterà in italiano. Ad accompagnarlo, la sua band italiana formata da grandi musicisti (Batteria Lele Boria – Basso Alex Carreri – Tastiere Pino Di Pietro). La produzione musicale è curata da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia. L’evento è a cura di Laura Tartarelli Contemporary Art.

Non tutto il pubblico che da tanti anni segue questa longeva serie televisiva, magari sa che, parallelamente alla sua carriera di attore, l’artista ha un notevole trascorso nel mondo della musica. Una delle sue canzoni con la band Player Baby Come Back è stata negli anni Ottanta per molte settimane al primo posto nelle classifiche americane e mondiali con la sua band, i “Player” all’inizio degli anni 80.

La band era prodotta da Robert Stigwood, proprietario della RSO RECORD che tra gli altri era anche il manager dei Bee Gees per Saturday Night Fever”. Ronn Moss e i Player sono stati la band di apertura dei concerti di Eric Clapton, degli Heart, di Kenny Loggins e di Gino Vanelli.

Ronn ha suonato il basso nei concerti per Cher a Las Vegas e ha girato dall’Australia all’Europa con performances da solista per diverse volte. Oltre al basso suona la chitarra ed è un musicista esperto che fa musica sin da quando aveva 11 anni.

Robert Stigwood è stato colui che ha incoraggiato Ronn a perseguire anche la via della recitazione, infatti nel 1988 al primo provino, fu scritturato dalla CBS per il ruolo di Ridge Forrester in una nuova serie tv, il resto è storia. Recentemente Ronn ha fatto un tour in America con altri artisti rock classici come, Christopher Cross, Gino Vanelli, Al Stewart, Little River Band, Stephan Bishop, The Cars e i Foreigner.

Ingresso libero. Info e dettagli: +39.347.8456750 0584 787251