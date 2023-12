SIENA – Ruota attorno all’immobile la stabilità di Toscana Life Sciences. La Deputazione generale della Fondazione Mps, riunita per tre ore questo pomeriggio, avrebbe escogitato un piano per provare a ripianare il bilancio dell’incubatore delle scienze della vita.

La perdita si aggirerebbe tra i 4 e i 6 milioni e sarebbe scaturita da spese anticipate per dare avvio al Biotecnopolo: risorse ancora non rimborsate. L’ente di Palazzo Sansedoni, che è proprietaria dell’edificio (acquistato nel 2022 all’asta per 8 milioni di euro e poi dato in affitto alla società presieduta da Fabrizio Landi), cederebbe il complesso a Tls, a patto che provveda ad accendere un mutuo con l’ipoteca dello stesso come garanzia.

La premessa è una banca che dia il via libera, ma in questo caso la Fondazione potrebbe svolgere il ruolo di garante: Carlo Rossi, oltre che presidente di Palazzo Sansedoni, è anche vicepresidente di Tls. Questa operazione dovrebbe generare una contropartita non inferiore ai 4 milioni. Risorse che consentirebbero di chiudere il bilancio in pareggio.