SAN GIMIGNANO – Inaugurato nel carcere di Ranza, a San Gimignano, il nuovo anno accademico del Polo universitario penitenziario, che coinvolge sia l’Università di Siena che l’Università per stranieri di Siena.

Realtà che conta più di 80 studenti tra i detenuti ed è quinta in Italia per iscritti. L’occasione anche per presentare il campus universitario, che prevede un percorso dedicato per i detenuti e rappresenta il primo caso del genere in Toscana