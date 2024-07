ORBETELLO – Moria di pesci e cattivi odori. Da giorni la Laguna di Orbetello è soggetta alle “solfaie”, come le chiamano i pescatori.

Si tratta di un processo che si verifica ogni anno, ma che con le temperature più alte si rende manifesto.

Di fatto viene a mancare l’ossigeno per la sopravvivenza della fauna marina. Una situazione che si presenta per lo meno dal 2015 e alimenta il timore di residenti e pescatori che la laguna possa collassare. Tuttavia, per l’amministrazione non rappresenta un quadro allarmistico ed eccezionale, ma viene garantito un monitoraggio costante.