FIRENZE – Pubblicata la graduatoria dei due bandi regionali per la Toscana del Fosmit, il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane.

Le risorse sono destinate a due misure: per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e per interventi di salvaguardia e valorizzazione della montagna. “Si tratta di risorse che si sono ossigeno puro per i nostri territori – ha affermato Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio e coordinatore della Consulta per la montagna di AnciToscana – e che sono frutto di un percorso condiviso con la Regione, per consentire un utilizzo ragionato dei finanziamenti. Ma certo non basta e il nostro impegno continua, in particolare riguardo alla nuova Legge per la Montagna all’esame del Parlamento”.

Per quanto riguarda i bandi, il primo finanzia azioni di prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico, con un budget di 3,9 milioni; il secondo stanzia 3,1 milioni per finanziare progetti molto eterogenei, volti a tutelare e promuovere i territori montani per contrastare lo spopolamento, salvaguardando l’ambiente e la biodiversità, valorizzando l’energia da fonti rinnovabili e consentendo interventi su viabilità e sentieristica.