FIRENZE – All’ospedale fiorentino di Careggi e all’ospedale di Cisanello (Pisa) le mascherine restano obbligatorie anche all’aperto.

In particolare per quanto riguarda Careggi la disposizione è in vigore in tutta l’area di pertinenza della struttura, che è composta da più padiglioni in un perimetro con molte funzioni e transito di migliaia di persone. Lo ha deciso dalla direzione sanitaria.

A Pisa cambiano le regole di accesso per i visitatori all’ospedale nei reparti di degenza no Covid: si continuerà a transitare attraverso i check-point, previa misurazione temperatura e igienizzazione delle mani, obbligo di indossare la mascherina anche nelle aree all’aperto di pertinenza ospedaliera, e per ogni paziente ricoverato sarà permesso l’accesso di una persona per turno di visita, previa compilazione di un’autodichiarazione che verrà consegnato dal personale del reparto. Lo rende noto l’Azienda ospedaliero universitaria pisana. In Ostetricia l’accesso è consentito ai neo-padri o ad altra figura indicata dalle puerpere sempre nel rispetto delle regole vigenti anche in altri reparti, mentre non cambia nulla per l’accesso in sala parto al momento della nascita. L’Aoup indica alcune eccezioni per regolamentare le visite (fine vita, gravi disabilità e/o disturbi cognitivi) in cui l’accesso potrà essere regolato diversamente dal reparto, previa valutazione del singolo caso. Confermata la possibilità di permanenza in reparto del genitore/caregiver di minore ricoverato, previa esecuzione del tampone