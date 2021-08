SAN QUIRICO D’ORCIA – Clarinetto, pianoforte, violino e violoncello nella notte di San Quirico d’Orcia che rende omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita. Domenica 22 agosto alle ore 21,15 nuovo appuntamento con Paesaggi Musicali Toscani, la rassegna organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con Milano Classica e l’Associazione culturale “Musica Insieme”.

Al Giardino Nilde Iotti Dimitri Ashkenazy, clarinetto, Corrado Ruzza, pianoforte, Ariana Kim, violino, Cosimo Carovani, violoncello eseguiranno musiche di Darius Milhaud (1892-1974) Suite per violino, clarinetto e pianoforte op.157b, Johannes Brahms (1833-1897) Eduardo Bruni (1975) Trio per clarinetto, pianoforte e violoncello op.114 in la minore e Eduardo Bruni (1975) Alice tango e omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita con Novitango, Invierno Porteno, Preparense, Tanti anni prima, Escualo.