SIENA – E’ stata la Nobil Contrada del Bruco a vincere questo pomeriggio, martedì 30 giugno, la terza prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Donrodrigo scosso.
Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19,45. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la terza prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi. Caduta all’ultima curva del Casato da parte del fantino del Bruco Velluto.
Bruco Dino Pes detto Velluto Donrodrigo, Leocorno Andrea Sanna detto Virgola Volpino, Civetta Giuseppe Zedde detto Gingillo Viso d’Angelo, Onda Carlo Sanna Detto Brigante Anda e Bola, Aquila Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro, Valdimontone Salvatore Nieddu Canarinu, Torre Enrico Bruschelli detto Bellocchio Entu de P. Ulpu, Drago Diego Minucci Eberardo, Oca Sebastiano Murtas detto Grandine Benitos, rincorsa Giraffa Federico Guglielmi detto Tamurè Diosu De Campeda.
Per la quarta prova (domani mattina, mercoledì 1 luglio, ore 9) l’ordine ai canapi sarà il suddetto ordine invertito: Giraffa, Oca, Drago, Torre, Valdimontone, Aquila, Onda, Civetta, Leocorno, Bruco (rincorsa).