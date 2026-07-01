SIENA – E’ stata la Contrada di Valdimontone a vincere questa mattina, mercoledì 1 luglio, la quarta prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Canarinu e il fantino Salvatore Nieddu.
Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la quarta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.
Giraffa Federico Guglielmi detto Tamurè Diosu de Campeda, Oca Sebastiano Murtas detto Grandine Benitos, Drago Diego Minucci Eberardo, Torre Enrico Bruschelli detto Bellocchio Entu de P.Ulpu, Valdimontone Salvatore Nieddu Canarinu, Aquila Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro, Onda Carlo Sanna detto Brigante Anda e Bola, Civetta Giuseppe Zedde detto Gingillo Viso d’Angelo, Leocorno Andrea Sanna detto Virgola Volpino, rincorsa Bruco Michel Putzu detto Spago Donrodrigo.
Per la quinta prova (Prova generale, questo pomeriggio, martedì 1 luglio, ore 19.45) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Drago, Giraffa, Leocorno, Onda, Oca, Bruco, Civetta, Valdimontone, Aquila, Torre (rincorsa).