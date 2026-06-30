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L’assemblea di Publiacqua approva il bilancio 2025. Anche grazie ai fondi del Pnrr è stato un anno record di investimenti, pari a 173,8 milioni di euro.

47 milioni in più rispetto all’anno precedente. Bene anche il dato dell’utile netto che si attesta a 32 milioni. Gli investimenti – spiega una nota sono serviti per manutenzioni e risanamenti di infrastrutture dell’acquedotto.

Il bilancio

“I numeri importanti espressi nel Bilancio – afferma il presidente Nicola Perini – non possono essere considerati esaustivi dell’impegno e del ruolo che Publiacqua ha nei nostri territori. Accanto alle cifre sottolineo l’importanza che riveste il Bilancio di Sostenibilità che fotografa in modo più puntuale il rapporto che la Società ha con la propria comunità di utenti, con la proprietà, le amministrazioni locali, con le aziende del territorio, offrendo l’immagine del Bene Comune prodotto per la collettività, un elemento che non può essere raccontato solo dai dati economici. Accompagnare la crescita del Bene Comune è infatti un compito specifico delle aziende pubbliche”.

Il rinnovo delle infrastrutture idriche

Gli investimenti, in parte cofinanziati con i fondi PNRR, hanno riguardato l’interconnessione idrica di via dell’Isolotto e la sostituzione delle adduzioni sui Lungarni di Firenze per la messa in sicurezza dell’approvvigionamento idropotabile del capoluogo; il potenziamento dell’adduttrice Agliana – Quarrata; il potenziamento dell’acquedotto di Sesto Fiorentino; il nuovo impianto di essiccamento dei fanghi di supero provenienti dagli impianti di depurazione. Da segnalare anche il progetto di riduzione delle perdite idriche, anch’esso cofinanziato per 50 milioni con i fondi del PNRR.

Sostegno a famiglie e imprese

Nel 2025 Publiacqua, attraverso gli istituti del bonus sociale e del bonus sociale idrico integrativo, ha distribuito oltre 5,5 milioni di euro a famiglie in difficoltà economica.

Su un piano diverso, ma non meno importante, Publiacqua ha confermato di essere un soggetto che crea ricchezza per il territorio sostenendone l’occupazione: il 32,7% dei propri pagamenti è andato infatti a favore di aziende toscane.

Fondi PNRR

Publiacqua, grazie ai progetti presentati nel 2022, è stata destinataria di oltre 87,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici in conto capitale a valere sui fondi del PNRR e del FOI (Fondo Opere Indifferibili), a fronte di progetti da realizzare (e in parte già realizzati) per oltre 151 milioni di euro, risultando di gran lunga il gestore del servizio idrico integrato che ha ricevuto il maggior volume di finanziamenti tra tutti i gestori della Toscana e tra i primi in Italia.

Energia e fontanelli

Nel 2025 di Publiacqua sono anche quelli che riguardano l’energia ed i fontanelli. La grande attenzione aziendale all’ambiente è infatti fotografata anche dai dati inerenti il contenimento dei consumi energetici dell’azienda. Publiacqua, dopo aver raggiunto nel 2024 il minimo di consumi di energia elettrica (pari a 105,26 GWh) grazie alle azioni di efficientamento e riduzione delle perdite dalla rete di distribuzione idrica ed ai conseguenti minori volumi trattati ed immessi in rete, nel 2025 ha mantenuto stabili i suoi consumi, nonostante la realizzazione di infrastrutture energivore.

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