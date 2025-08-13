SIENA – Saranno cinque le batterie della Tratta in vista del Palio del 16 agosto, che verranno corse oggi, mercoledì 13 agosto, con uscita dei primi cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 9.
Le batterie di selezione sono funzionali per la scelta dei cavalli da parte dei Capitani delle Contrade che correranno il Palio. Sono trentacinque i cavalli che saranno impegnati sul tufo questa mattina.
Di seguito le batterie di questa mattina, mercoledì 13 agosto.
Prima batteria
|N.
|CAVALLO
|FANTINO
|16
|CASSIOX AA
|MASSIMO COLUMBU
|32
|DOLLARO AA
|NICOLO’ CHIARA
|6
|FENOMENALE AA
|GABRIELE PULIGHEDDU
|11
|CHIOSA VINCE AA
|GIOSUE’ CARBONI
|25
|DONRODRIGO AA
|STEFANO PIRAS
|26
|BENITOS AA
|ALESSANDRO CERSOSIMO
|4
|ZENIS
|SEBASTIANO MURTAS
Seconda batteria
|N.
|CAVALLO
|FANTINO
|10
|DOROTEA DIMMONIA AA
|ENRICO BRUSCHELLI
|15
|CRIPTHA AA
|ALESSIO GIANNETTI
|30
|BRIVIDO SARDO AA
|GIUSEPPE ANGIOI
|35
|UNAMORE
|ALESSANDRO CERSOSIMO
|18
|REMOREX
|MASSIMO COLUMBU
|21
|DIODORO AA
|STEFANO PIRAS
|28
|UNGAROS
|SEBASTIANO MURTAS
Terza batteria
|N.
|CAVALLO
|FANTINO
|1
|EBERARDO AA
|GIOVANNI PUDDU
|34
|DREEHER AA
|MARCO BITTI
|17
|AMARCORD DE MORES
|SELVAGGIA PIANETTI LOTTERINGHI DELLA STUFA
|33
|COMPILATION AA
|NICOLO’ CHIARA
|27
|VOLCAN DE BONORVA
|PAOLO MEREU
|31
|BAILA AA
|MATTIA CHIAVASSA
|24
|VERANU
|ALESSANDRO CHITI
Quarta batteria
|N.
|CAVALLO
|FANTINO
|29
|ENTU DE P.ULPU AA
|ANTONIO SIRI
|12
|DIOCLEZIANO AA
|GIOSUE’ CARBONI
|7
|ZENTILES
|GABRIELE PULIGHEDDU
|13
|DOVIZIA AA
|FEDERICO FABBRI
|20
|SUPERCHIOMA AA
|MASSIMO COLUMBU
|8
|ANDA E BOLA
|SEBASTIANO MURTAS
|23
|VISO D’ANGELO
|STEFANO PIRAS
Quinta batteria
|N.
|CAVALLO
|FANTINO
|2
|CARONTES AA
|ALESSANDRO CERSOSIMO
|3
|CORALLO SARDO AA
|DIEGO MINUCCI
|19
|COBALTO DA CLODIA AA
|MASSIMO COLUMBU
|22
|CANARINU AA
|ALESSIO GIANNETTI
|14
|DIAMANTE GRIGIO AA
|CARLO SANNA
|9
|ARESTETULESU
|ENRICO BRUSCHELLI
|5
|DIOSU DE CAMPEDA AA
|SEBASTIANO MURTAS