Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Saranno cinque le batterie della Tratta in vista del Palio del 16 agosto, che verranno corse oggi, mercoledì 13 agosto, con uscita dei primi cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 9.

Le batterie di selezione sono funzionali per la scelta dei cavalli da parte dei Capitani delle Contrade che correranno il Palio. Sono trentacinque i cavalli che saranno impegnati sul tufo questa mattina.

 

Di seguito le batterie di questa mattina, mercoledì 13 agosto.

 

Prima batteria

N. CAVALLO FANTINO
16 CASSIOX AA MASSIMO COLUMBU
32 DOLLARO AA NICOLO’ CHIARA
6 FENOMENALE AA GABRIELE PULIGHEDDU
11 CHIOSA VINCE AA GIOSUE’ CARBONI
25 DONRODRIGO AA STEFANO PIRAS
26 BENITOS AA ALESSANDRO CERSOSIMO
4 ZENIS SEBASTIANO MURTAS

 

 

Seconda batteria

N. CAVALLO FANTINO
10 DOROTEA DIMMONIA AA ENRICO BRUSCHELLI
15 CRIPTHA AA ALESSIO GIANNETTI
30 BRIVIDO SARDO AA GIUSEPPE ANGIOI
35 UNAMORE ALESSANDRO CERSOSIMO
18 REMOREX MASSIMO COLUMBU
21 DIODORO AA STEFANO PIRAS
28 UNGAROS SEBASTIANO MURTAS

 

 

Terza batteria

N. CAVALLO FANTINO
1 EBERARDO AA GIOVANNI PUDDU
34 DREEHER AA MARCO BITTI
17 AMARCORD DE MORES SELVAGGIA PIANETTI LOTTERINGHI DELLA STUFA
33 COMPILATION AA NICOLO’ CHIARA
27 VOLCAN DE BONORVA PAOLO MEREU
31 BAILA AA MATTIA CHIAVASSA
24 VERANU ALESSANDRO CHITI

 

Quarta batteria

N. CAVALLO FANTINO
29 ENTU DE P.ULPU AA ANTONIO SIRI
12 DIOCLEZIANO AA GIOSUE’ CARBONI
7 ZENTILES GABRIELE PULIGHEDDU
13 DOVIZIA AA FEDERICO FABBRI
20 SUPERCHIOMA AA MASSIMO COLUMBU
8 ANDA E BOLA SEBASTIANO MURTAS
23 VISO D’ANGELO STEFANO PIRAS

 

Quinta batteria

N. CAVALLO FANTINO
2 CARONTES AA ALESSANDRO CERSOSIMO
3 CORALLO SARDO AA DIEGO MINUCCI
19 COBALTO DA CLODIA AA MASSIMO COLUMBU
22 CANARINU AA ALESSIO GIANNETTI
14 DIAMANTE GRIGIO AA CARLO SANNA
9 ARESTETULESU ENRICO BRUSCHELLI
5 DIOSU DE CAMPEDA AA SEBASTIANO MURTAS

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE