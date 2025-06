Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Nuova riunione del tavolo regionale dedicato al rilancio del panno del Casentino.

L’incontro, convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, ha visto la partecipazione di tutte le imprese coinvolte nella filiera produttiva, tra cui Manifattura del Casentino, TACS, Tessilnova e Fratelli Bellandi Spa.

Presenti anche rappresentanti istituzionali, come il Comune di Pratovecchio e Soci, mentre il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ha partecipato da remoto. Erano inoltre presenti le organizzazioni sindacali.

Fabiani ha sottolineato l’importanza di salvaguardare il panno del Casentino, evidenziando le idee e le potenzialità straordinarie del progetto. La Regione Toscana si è detta pronta a supportare l’iniziativa, convinta che anche il territorio e le imprese locali saranno protagonisti di questa sfida.

Al centro del dibattito lo stato attuale delle aziende e il forte legame tra la produzione del panno e il territorio casentinese. Per la prima volta, tutte le imprese coinvolte hanno manifestato la volontà di unirsi per salvare questa tradizione produttiva. Particolarmente significativo il contributo di Fratelli Bellandi Spa, che in passato aveva contribuito a chiudere la vertenza rilevando l’immobile e mettendo in sicurezza la produzione. Bellandi ha inoltre coinvolto l’Università di Firenze per fornire un supporto scientifico al progetto di rilancio.

La Regione ha messo a disposizione tutti gli strumenti necessari per sostenere il progetto, pur riconoscendo le difficoltà presenti. Il percorso è ancora in fase di definizione e richiederà approfondimenti tecnici e ulteriori incontri tra le imprese per mettere a punto un piano concreto. L’obiettivo è avviare un lavoro di squadra aperto anche ad altre realtà produttive interessate a partecipare.

