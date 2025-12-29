Tempo lettura: 2 minuti

Udienza papale privata in Vaticano questa mattina per una delegazione di sindaci dell’Anci che hanno incontrato papa Leone XIV.

Dalla Toscana, tra gli altri, erano presenti la sindaca di Poggibonsi e presidente di Anci Toscana, Susanna Cenni, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il sindaco di Pisa Michele Conti e il sindaco di Lucca Mario Pardini. La presidente Cenni ha consegnato a Leone XIV due libri: “Toscana Mater” di Mario Luzi e “Le piazze di Toscana”.

Il messaggio di papa Leone XIV Durante l’udienza, il Papa ha elencato le sfide che interessano oggi le città, tra crisi demografica, violenza, emarginazione e inquinamento, il gioco d’azzardo, “piaga che rovina le famiglie”, e le “forme di solitudine” in cui versano numerose persone, tra depressioni, povertà, abbandono. Quindi ha esortato a favorire “un’alleanza sociale per la speranza”, chiedendo ai sindaci di farsi “maestri di dedizione al bene comune”.

Manfredi cita La Pira

Il sindaco di Napoli e presidente nazionale di Anci, Gaetano Manfredi, nel suo saluto ha ricordato la figura di Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, secondo il quale «un amministratore non può restare indifferente di fronte a chi soffre, a chi perde il lavoro o a chi si sente solo». «Dobbiamo passare da una democrazia di sole parole a una democrazia dei fatti, capace di ascoltare i più fragili. Il nostro compito – ha concluso – è trasformare la fatica quotidiana dei cittadini in un progetto collettivo, ricordandoci che una comunità cresce davvero solo se cresce insieme, senza lasciare indietro nessuno».

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita