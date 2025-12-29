Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Restano ancora da definire i contorni del dramma consumatosi questa mattina in un appartamento in via Bernardo Tolomei, a Siena.

Una ragazza di 26 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione. A fare la tragica scoperta e a lanciare l’allarme è stata la madre della giovane, che ha immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Siena, insieme agli operatori della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Presenti anche il pubblico ministero di turno e il medico legale.

Il magistrato ha disposto l’esame autoptico sul corpo della 26enne, fondamentale per accertare le cause del decesso. Le indagini sono in corso, ma dalle prime ipotesi sembra che non si sia trattato di morte violenta.