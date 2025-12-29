Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Il licenziamento di Fabio Giomi, il cassiere della Pam del centro commerciale Porta Siena, è da considerarsi illegittimo. La sentenza, del giudice del lavoro Delio Cammarosano, è arrivata poco fa e ha disposto il reintegro del lavoratore al suo posto di lavoro.

Giomi era stato licenziato dall’azienda per non aver superato il test del carrello. Un destino toccato anche ad altri suoi colleghi di altri negozi che adesso, dopo la sentenza, vedono una nuova prospettiva.

“Vittoria!!! Fabio Giomi reintegrato. Vittoria della FILCAMS CGIL di Siena e della CGIL TOSCANA. Grande è stato il sostegno della Camera del lavoro di Siena sempre al nostro fianco” ha scritto il sindacato sul suo profilo dopo che questa mattina oltre cento persone provenienti da tutta la Toscana hanno preso parte al presidio organizzato davanti al tribunale civile a Siena, in apertura di udienza.

“Esprimo grande soddisfazione per il pronunciamento del Tribunale dei Siena, eravamo al cospetto di un atto grave figlio di una arroganza e di una cattiveria che in questi tempi stanno pervadendo il mondo del lavoro, ma ancora una volta tutta la Cgil Toscana ha dimostrato che uniti nella lotta si possono ottenere risultati” ha detto Rossano Rossi segretario generale Cgil Toscana.

