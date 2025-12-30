Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Vittoria per il cassiere Fabio Giomi: il giudice del lavoro del Tribunale di Siena, Delio Cammarosano, ha ordinato il reintegro immediato del 62enne licenziato dal supermercato Pam dopo aver fallito il cosiddetto “test del carrello”.

La sentenza è arrivata ieri pomeriggio, al termine di un’udienza lunga e partecipata nella sezione civile di via Camollia. Giomi era stato allontanato per non aver notato una simulazione di furto durante il controllo: merce occultata tra gli articoli in cassa. La vicenda, scoppiata settimane fa, ha suscitato polemiche nazionali, proteste e mobilitazioni sindacali. La Cgil ha sempre contestato la legittimità del “test del carrello”, chiedendone l’abolizione.

Davanti al tribunale, circa duecento persone hanno preso parte al presidio indetto dal sindacato in sostegno di Giomi. Il giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento, condannando Pam Panorama al reintegro del lavoratore, al risarcimento del danno subito e al pagamento delle spese processuali. Per Fabio Giomi, dopo mesi di tensione, si apre la strada del ritorno al lavoro.