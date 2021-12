FIRENZE – Oltre 18 milioni destinati a 21 comuni toscani per realizzare parcheggi pubblici così da decongestionare i centri urbani, favorire la mobilità e rendere più fruibile e godibile i luoghi della Toscana.

Era un impegno che il presidente della Toscana Eugenio Giani aveva preso e che ora si concretizza con l’assegnazione delle risorse. A marzo scorso con un’apposita legge, voluta proprio da Giani, la Regione promosse la realizzazione di parcheggi nell’ambito della riqualificazione delle aree urbane, oggi arriva il decreto che approva la graduatoria delle proposte progettuali e assume gli impegni di spesa.

L’elenco dei Comuni beneficiari

Governatore Giani: «Favorire i collegamenti e le opportunità per il turismo»

«E’ un impegno che mi ero preso con i Comuni – dice Giani -, col decreto diamo attuazione al bando, approviamo la graduatoria e diamo il via a partire. Realizzare parcheggi significa non solo alleggerire i centri storici, riqualificare tutta l’area urbana e valorizzare la bellezza dei luoghi, ma anche favorire i collegamenti e le opportunità per il turismo. Credo che la Toscana così sarà più moderna – conclude – e allo stesso tempo anche più bella, con meno macchine nei centri urbani, ma allo stesso tempo sarà più agile e smart raggiungere i luoghi».