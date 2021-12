FIRENZE – Niente eventi e concerti a Capodanno a Firenze. A causa dell’aumento dei contagi Covid il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato di aver «deciso di annullare tutti gli eventi previsti per il Capodanno».

La decisione è giunta dopo la riunione di questa mattina della task force sull’emergenza Covid per Comune e Città metropolitana di Firenze, «abbiamo avuto un confronto con gli esperti del servizio di igiene pubblica e della società della salute, così come con i responsabili dell’Asl e il presidente della Regione Giani».

Contagi in aumento esponenziale

«Avevamo già escluso il ‘concertone’ – ha ricordato Nardella -. La situazione del contagio ci presenta in questi ultimi tre giorni una curva di aumento esponenziale. Proprio per questi dati si impone un atteggiamento di massima cautela e di massima prudenza. Per questo quindi abbiamo deciso di non tenere feste a Capodanno».

Appello ai fiorentini: «Ridurre le feste con tanta gente e avere prudenza»

Nardella ha sottolineato che «abbiamo anche deciso da qui al primo dell’anno di annullare tutti gli eventi festivi nelle sedi comunali e dei quartieri, così come rivolgo un appello accorato a tutti i fiorentini a ridurre il più possibile feste natalizie con grandi numeri di partecipanti, ed in ogni caso a mantenere regole di prudenza anche in queste circostanze, come ad esempio indossare le mascherine possibilmente Ffp2. Inoltre – ha concluso – abbiamo stabilito di prorogare l’ordinanza relative alle mascherine obbligatorie all’aperto tutti i giorni fino all’8 gennaio, Befana compresa».