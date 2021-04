Pasquetta, in Italia, con la zona rossa, rimane tutto chiuso. Vietati pic nic, scampagnate, gite o altri spostamenti non necessari. Ecco tutte le regole. E’ possibile uscire solo per una visita, una volta al giorno, a parenti e amici o per spostarsi nella seconda casa, ma solo nelle regioni che lo consentono.

A Pasquetta resta la zona rossa in tutta Italia. Le visite ai parenti e amici sono permesse una sola volta al giorno nella stessa regione per un massimo di 2 adulti con la possibilità di portare con sé minori di 14 anni. Unica eccezione alle visite fuori regione è per andare da un parente non autosufficiente. Vietato uscire di casa tra le 22 e le 5, eccetto per motivi di salute, lavoro o necessità.

I negozi che restano aperti sono farmacia, gli alimentari, le edicole, i tabaccai e gli esercizi che vendono prodotti di prima necessità. Nei bar è consentito l’asporto fino alle 18 e nei ristoranti fino alle 22 mentre è sempre consentita la consegna a domicilio. Si può anche passeggiare vicino alla propria abitazione con l’obbligo di indossare la mascherina. Si può fare sport, purché all’interno del proprio Comune di residenza, in forma individuale e all’aperto. Chi fa jogging o va in bici può uscire dal Comune. Si può andare a messa con la raccomandazione di restare vicino alla propria abitazione. Musei, cinema e teatri restano chiusi.