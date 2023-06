SIENA – Passaggio di testimone al Lions Club Siena tra il presidente uscente, Luca Betti, chiocciolino, imprenditore attivo nel campo dell’editoria e il nuovo presidente eletto, Vincenzo Mittica, montonaiolo e stimato oculista.

Il 2022-2023 è stato un periodo ricco di iniziative significative per il Club senese, nato nel 1957, dimostrando ancora una volta l’impegno e il valore sociale che il club porta avanti. “Una delle attività più rilevanti è stata un’asta di quadri dedicata alle Contrade del Palio” – riferisce Luca Betti – “un evento che ha coinvolto e appassionato sia i cittadini che gli amanti dell’arte. I proventi dell’asta sono stati destinati all’acquisto di un pulmino per il trasporto di persone disabili, un gesto di solidarietà che mira a garantire a tutti i cittadini, senza distinzioni, la possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale”.

Ma l’impegno del Lions Club non si è fermato qui. Tra le molte iniziative, è da segnalare il restauro di un prezioso disegno dell’Ottocento, custodito presso l’Accademia dei Fisiocritici. Quest’opera d’arte – donata all’Accademia dal prof. Bertelli – è stata riportata al suo antico splendore, preservando così un pezzo di storia senese per le generazioni future.

Un altro intervento di notevole importanza è stato il restauro di un’antica acquasantiera, situata nel Duomo di Siena, in accordo con il Rettore dell’Opera Metropolitana del Duomo prof. Giovanni Minnucci. Questa rara opera d’arte, un tempo situata nell’anticamera della Sagrestia e successivamente spostata sulla parete sinistra all’esterno dell’ingresso della Sagrestia stessa, è stata realizzata tra il 1433 e il 1434 dallo scultore e orafo Giovanni di Turino di Sano, su commissione del Rettore Bartolomeo Cecchi.

L’acquasantiera, di dimensioni ridotte, è composta da una pila marmorea poligonale rivestita da placchette in rame smaltate, colorate di azzurro con motivi vegetali verdi e dorati. Ogni spicchio ospita tre stemmi rappresentanti la Balzana, il Leone del Popolo e lo stemma del Rettore dell’Opera che commissionò l’opera. Il restauro della piletta sarà eseguito da esperti conservatori e consentirà di restituire alla sua integrità originale ogni dettaglio, dalle placchette in rame smaltate alla doratura dell’iscrizione. Grazie a questo intervento, i visitatori della Cattedrale potranno ammirare la bellezza di questa acquasantiera, che rappresenta un importante tesoro artistico della città di Siena.

L’impegno del Club non si limita comunque solo alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico. La solidarietà e l’attenzione per il benessere della comunità sono elementi fondamentali delle azioni dei lions. È per questo motivo che il Club ha deciso di donare alla città ben tre casine per il libero scambio di libri usati. Queste casine rappresentano un punto di incontro per gli amanti della lettura, un luogo dove le storie prendono vita e si diffondono tra i cittadini di ogni età. Questa iniziativa non solo promuove la cultura e la condivisione, ma contribuisce anche a ridurre lo spreco e l’inquinamento e a salvare libri dal macero. Le “casine” sono collocate ai giardini della Lizza, nel Bastione San Domenico della Fortezza, e nei pressi della fontana di San Prospero.

La continuità e la passione dimostrate nel corso degli anni dal presidente uscente sono ora pronte a trasferirsi nelle mani del nuovo presidente, che si impegna a portare avanti la missione del Club con la stessa determinazione e dedizione. Sotto la guida di Mittica, il Club promette di continuare a sostenere la cultura, l’arte e la solidarietà nella comunità senese, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo e prospero per tutti, con la consapevolezza che solo attraverso il lavoro di squadra, la generosità e la volontà di fare la differenza, si possono realizzare grandi cambiamenti. Il tutto nel segno di un’amicizia tra i soci che questa sera ospiteranno un gruppo di senesi D.O.C. (Carlo Borgogni, Duccio Gazzei, Fabio Landini e Marco Vigni: i PUNKFORTE) che accompagneranno la serata con la loro musica degli anni ’70. Perché si può fare del bene in amicizia e divertendosi.