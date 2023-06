FIRENZE – Fondi in arrivo per le bonifiche. La commissione Affari istituzionali ha dato il via libera allo stanziamento di 12 milioni per sistemare la situazione inerente il Keu e la falda di Massa Carrara.

Dopo l’illustrazione del presidente della Toscana, con delega al bilancio, Eugenio Giani, il testo è stato licenziato a maggioranza dalla commissione (a favore Pd e Iv, contro la Lega, non presenti le altre opposizioni). Nella variazione ci sono anche 10 milioni su tutela e valorizzazione dei beni culturali che però potrebbero essere ridotti di circa 1,1 milione di euro per “coprire almeno 40 interventi sui 113 chiesti dai Comuni” frutto del bando sugli impianti sportivi lanciato proprio dalla Giunta.

Nel corso della seduta Giani ha anche chiarito che per il Maggio musicale Fiorentino non sono previsti interventi nell’ambito di questa variazione di bilancio. “La vera manovra di bilancio arriverà in autunno quando dovrebbero tornarci 35 milioni dal ministero del Lavoro che abbiamo anticipato per la sanità – ha detto – Pensavamo di avere disponibilità delle risorse ad aprile, così non è stato e abbiamo quindi deciso di affrontare, adesso, i casi più concreti”.

Sul tema della sanità, Giani ha riferito dell’incontro di ieri col ministro Orazio Schillaci. “Insieme agli altri governatori abbiamo chiesto più risorse e posso dire che si sta muovendo qualcosa, almeno a livello di ministero. Schillaci ha chiesto a tutti di intervenire sulle liste di attesa e ho fatto presente, dati Gimbe alla mano, che la Toscana risulta prima per efficacia di interventi e quindi di abbattimento dei tempi – ha sottolineato Giani -. Il ministro è intenzionato a dare risorse mirate per obiettivi. Penso che in autunno dovremo organizzare una conferenza, anche di livello nazionale, per specificare le nostre priorità e per mettere mano all’aggiornamento normativo”.