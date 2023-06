PRATO – Dividendi per oltre 11 milioni di euro agli azionisti a fronte di un utile netto d’esercizio circa 23,1 milioni. Lo ha deciso l’assemblea dei soci di Estra approvando il bilancio 2022.

Il bilancio consolidato 2022, spiega una nota, si è chiuso, a livello di dati adjusted, con 1.777 milioni di euro di ricavi, 104,5 milioni di euro di Ebitda e 14,1 milioni di euro di utile netto. L’assemblea ha nominato i consiglieri di amministrazione di Estra Francesco Macrì, presidente esecutivo, Nicola Ciolini, Alessandro Fabbrini, Daria Orlandi e Maria Cristina Rossi. Il cda, insediatosi a seguito dell’Assemblea, ha indicato come amministratore delegato Nicola Ciolini e si è assunto l’impegno di procedere celermente alle necessarie modifiche statutarie per prevedere le cariche di vicepresidente e di condirettore per le cui figure sono stati indicati rispettivamente Alessandro Fabbrini e Fabio Cannari. Il consiglio ha nominato Alberto Irace direttore generale di Estra.

Roberto Rappuoli, ex sindaco di San Quirico d’Orcia (Siena), sarà il nuovo presidente di Centria