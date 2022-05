FIRENZE – Il termine per la prima parte dei lavori per la variante di Staggia Senese è fissato nella prossima primavera. Contemporaneamente c’è il bando anche per il secondo lotto.

L’investimento è di quasi 10 milioni di euro, dei quali 7 messi a disposizione dal Fondo di Sviluppo e Coesione e i restanti da risorse regionali. Verrà realizzata un’infrastruttura in variante alla Cassia, che bypassa il centro abitato di Staggia (Siena), liberandolo dal passaggio quotidiano di mezzi anche pesanti diretti e provenienti dalla Siena-Firenze e dall’area industriale di Bellavista. Si tratta di due lotti funzionali, uno , già partito ad aprile con la consegna dei lavori, da 3milioni 209milia euro e il secondo, appena bandito, da 6milioni e mezzo di euro, che riguarda il tracciato sul versante a monte dell’abitato di Staggia.

“L’intervento complessivo – ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli– ha l’obiettivo di riqualificare il sistema infrastrutturale regionale tramite il miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento ai punti della viabilità con maggiori incidenti, intervenendo sui punti critici”.

Con il secondo lotto si completa la variante di aggiramento del centro abitato. Il tracciato dell’infrastruttura è costituito da una strada di tipo “C” extraurbana secondaria a unica carreggiata con piattaforma di tipo C2 che prevede due corsie da 3 metri e mezzo ciascuna e banchine da 1,25 metri, per una larghezza complessiva pari a 9 metri e mezzo. Le intersezioni tra la strada in variante e le viabilità esistenti sono risolte con due rotatorie: una di innesto alla S.R. n. 2 “Cassia”, l’altra per il collegamento alla viabilità secondaria di accesso ai nuclei abitati ad ovest della nuova viabilità.