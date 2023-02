FIRENZE – Nuove risorse per le strade regionali. In arrivo oltre 7 milioni, che sono stati distribuiti in proporzione ai chilometri di viabilità presenti sul loro territorio.

Saranno utilizzate per garantire appunto la manutenzione e la messa in sicurezza sulle strade regionali toscane – esclusa la sgc Fi-Pi-Li – per l’anno 2023 . “La rete viaria regionale, fatta da oltre 753 km di strade, costituisce il principale sistema di collegamento infrastrutturale e viario in Toscana – ha affermato l’assessore regionale Stefano Baccelli -. La manutenzione è fondamentale perché consente di garantire maggiore sicurezza agli utenti che ogni giorno utilizzano le infrastrutture della nostra regione”. Baccelli sottolinea anche l’importanza delle comunicazioni che sia le Province che la Città metropolitana devono fare alla Regione Toscana circa l’inizio dei lavori e le tempistiche”.

Gli interventi di manutenzione viaria divisi per provincia:

• alla Città Metropolitana di Firenze (232 km di strade regionali) 2.257,441 euro

• alla Provincia di Arezzo (147 km di strade regionali) 1.435,614euro

• alla Provincia di Grosseto (63 km di strade regionali) 613.000 euro

• alla Provincia di Livorno (37 km di strade regionali) 360.000 euro

• alla Provincia di Lucca (69 km di strade regionali) 677,316 euro

• alla Provincia di Massa (17 km di strade regionali) 167,547euro

• alla Provincia di Pisa (17km di strade regionali) 195.720 euro

• alla Provincia di Pistoia (43 km di strade regionali) 426.0000 euro

• alla Provincia di Prato (35 km di strade regionali) 343.000euro

• alla Provincia di Siena (91 km di strade regionali) 886.000euro