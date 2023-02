SIENA – L’istituzione di una nuova commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi è in dirittura di arrivo.

Le commissioni della Camera Giustizia e Finanze, riunite in seduta congiunta, hanno approvato l’ordine del giorno che prevedeva l’individuazione dei due relatori. Si tratta di Carolina Varchi (FdI) e Laura Cavandoli (Lega). La prima rappresenta la commissione Giustizia, l’altra quella Finanze. L’unico voto contrario è stato quello di Bruno Tabacci, che avrebbe evidenziato la propria contrarietà non tanto ai deputati prescelti quanto alle commissioni d’inchiesta in generale.

A questo punto per l’approdo in aula rimane da individuare una data libera nel calendario. Secondo Varchi, “già tra due settimane potrebbe essere la volta buona”.