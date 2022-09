FIRENZE – E’ allerta meteo su tutta la Toscana. Nella notte la perturbazione ha segnato il territorio regionale, da nord a sud.

In Lunigiana, a causa del maltempo, l’inizio dell’anno scolastico è stato rinviato a domani. A Firenze chiusi parchi e giardini pubblici, mentre a Calenzano un mezzo è rimasto bloccato nel sottopasso: non ci sono state conseguenze per gli occupanti. Nel Senese, tra Sarteano e San Casciano dei Bagni, la caduta di alberi ha creato una serie di disagi ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. In Maremma colpito Scansano, dove in un’ora ci sono stati 35 millimetri di pioggia.

Temporali sono stati annunciati nel primo pomeriggio in Versilia, Lunigiana e Garfagnana. Nelle ore successive saranno le aree interne a essere bersagliate.