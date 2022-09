MONTEPULCIANO – “Agli alunni è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche; ne è consentito l’utilizzo, se previsto per lo svolgimento di attività con la costante supervisione del docente.”

Nel primo giorno di scuola lo ha stabilito il Collegio dei docenti dei Licei Poliziani di Montepulciano (Siena) secondo cui gli studenti dovranno depositare all’inizio delle lezioni il cellulare spento, in un apposito contenitore. Il cellulare verrà consegnato all’intervallo e in qualunque momento il docente ritenga sia utile per attività didattica o scolastica.

Sempre la circolare precisa che “l’uso improprio del cellulare, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato”.

La circolare ricorda, inoltre, come il divieto di utilizzo valga anche per i docenti. “Si ricorda – spiega il documento – che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti”.