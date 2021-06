FIRENZE – Torna il 26 e 27 giugno la terza edizione del Flower Show, mostra mercato dedicata ai migliori produttori e collezionisti di piante rare e inconsuete, provenienti da tutta Italia.

La manifestazione si terrà nel Giardino Corsini, con 60 espositori. Tante le varietà: dai bonsai da collezione a particolari specie di piante grasse. Ci sarà poi un vero e proprio museo degli agrumi, con esemplari tra i più rari e antichi. Il pubblico sarà coinvolto anche in un percorso che sempre si intreccia con quello botanico: molti gli espositori che porteranno primizie culinarie come le tantissime tipologie di frutta essiccata, di spezie, miele e vino alla visciola. Numerosi anche gli artigiani di nicchia provenienti da ogni parte d’Italia, ciascuno con la propria particolarità: dai foulard di bamboo, dalla ceramica raku ai gioielli floreali, dalle lampade da giardino ai prodotti in vimini.

La novità: in mostra i rapaci rari

Una delle più particolari novità di quest’anno sarà una zona completamente dedicata al mondo dei rapaci rari. Come ogni edizione all’interno della manifestazione sarà allestito un angolo enogastronomico. In programma poi diverse attività collaterali gratuite: gli esperti del settore metteranno al centro il giardinaggio di qualità e tutte le loro conoscenze in campo florovivaistico. Un’occasione sia per i più esperti e appassionati del settore, sia per i neofiti che non hanno ancora sviluppato il pollice verde. Anche per i bambini ci saranno vari momenti di svago: dalle attività di giardinaggio agli appuntamenti sul mondo degli animali.