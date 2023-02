BARBERINO DI MUGELLO – Venerdì 17 febbraio, alle ore 21, al Teatro Corsini di Barberino di Mugello (viale della Repubblica 3) va in scena “Pigiama per sei”. Sul palco: Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Rita Pelusio, Roberta Petrozzi e Rufin Doh Zeyenouin.

Un cast esplosivo per il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Noto per aver scritto “vaudeville moderni” di successo, Marc Camoletti offre un meccanismo perfetto in questa esilarante commedia degli equivoci: una giostra della risata in continuo movimento, fatta di sorprese, colpi di scena e capovolgimenti di ruoli.

Uno spettacolo lieve, veloce e divertente che non rinuncia a fare uno spaccato impietoso della vacuità dei rapporti personali nel pieno degli anni Ottanta e che si riscontra spesso anche oggi.

La stagione “Teatro bene comune” del Teatro Corsini è realizzata con il contributo di Comune di Barberino di Mugello, Regione Toscana e Ministero della Cultura. Ha il sostegno di Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze e RAT (Residenze Artistiche Toscane)

BIGLIETTI intero € 17, ridotto €15 (soci Coop e Arci), studenti € 8

INFO E PRENOTAZIONI Catalyst | Teatro Corsini viale della Repubblica 3 Barberino di Mugello (Fi) 055 841237 teatrocorsini@gmail.com www.catalyst.it