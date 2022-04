PISA – Tre candidati ai nastri di partenza e un quarto potrebbe essere in arrivo. L’università di Pisa guarda già al dopo Mancarella.

Per succedergli come rettore sono in lizza Riccardo Zucchi, presidente della scuola interdipartimentale di Medicina, Giuseppe Iannaccone, ordinario del dipartimento di Ingegneria dell’informazione, e Michele Marroni, ordinario di Geologia. La mancanza di una data per per il voto, in campo sono vive le ipotesi fine giugno inizio luglio o settembre, lascia aperta la porta ad altri nomi. Difficile fare previsioni, anche se Marroni è partito in anticipo rispetto agli altri, mentre Zucchi può contare sul bacino di utenza di Medicina.

Tutti i candidati sono accomunati dalla volontà di rompere con l’attuale corso dell’ateneo e di vare più voce in capitolo ai dipartimenti, senza ripetere la strada tracciata da Mancarella. Nella partita potrebbe avere un ruolo determinante Lettere, che non ha nessun candidato ma tante persone da convincere.