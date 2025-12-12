Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Avrebbe estorto 50mila euro in un anno a un imprenditore della zona, arrivando addirittura a formulare una richiesta mentre la vittima stava segnalando il reato in questura.

È questa l’accusa con cui un pregiudicato italiano di 34 anni è stato arrestato dalla polizia di Pisa.

È stato l’imprenditore, disperato dopo l’ennesima estorsione e temendo per la propria incolumità e quella dei familiari, a raccontare tutto alle forze dell’ordine. In particolare, l’uomo ha riferito di essere stato aiutato nella propria attività dall’indagato per poche settimane, prima di interrompere il rapporto lavorativo.

Da quel momento, dapprima con la richiesta di presunti risarcimenti legati a infortuni sul lavoro o a presunte prestazioni lavorative non retribuite, poi con vere e proprie richieste di denaro accompagnate da minacce, la vittima avrebbe consegnato all’indagato una somma complessiva di circa 50mila euro nell’arco di un anno.

Una situazione quasi surreale: mentre l’imprenditore rendeva le proprie dichiarazioni al responsabile della Sezione Antirapina della Squadra Mobile di Pisa, ha ricevuto via WhatsApp l’ennesima richiesta urgente e inderogabile di 10mila euro in contanti, da consegnare in un luogo appartato entro dieci minuti.

Gli investigatori hanno quindi organizzato immediatamente un servizio di osservazione, pedinamento e controllo, impiegando dieci operatori, anche con personale specializzato in servizi di osservazione discreta, assistendo in diretta all’incontro tra la vittima e l’indagato.

Il pregiudicato 34enne, mentre veniva pedinato dalla polizia, si sarebbe improvvisamente scagliato contro l’imprenditore colpendolo con un pugno al volto e urlando “voglio i soldi”, provocando l’immediato intervento degli agenti della Squadra Mobile, che lo hanno immobilizzato e arrestato.

L’uomo è stato fermato in flagranza per i reati di estorsione e lesioni personali aggravate e condotto nel carcere Don Bosco.

