SIENA – La Commissione d’inchiesta del Senato sul settore bancario, finanziario e assicurativo ha calendarizzato per il prossimo 26 febbraio l’audizione della procura di Milano.

L’appuntamento verte sul presunto “concerto” nell’operazione Mps-Mediobanca, l’inchiesta che tiene banco da tempo nei palazzi della politica e della finanza.

A darne annuncio è stato il presidente della Commissione, Pierantonio Zanettin, che ha chiarito i dettagli dell’iniziativa: “L’audizione della procura di Milano era stata richiesta da tempo; verrà a riferirci della nota inchiesta sul presunto concerto per l’acquisto delle quote di Mediobanca ma anche per un generale panorama su proposte legislative su reati finanziari”.

L’operazione in questione risale agli anni passati e coinvolge presunte intese riservate tra Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca per il controllo di quote azionarie. La Procura milanese, che coordina le indagini, fornirà dunque aggiornamenti specifici ma anche un quadro più ampio sulle iniziative normative contro i reati finanziari, tema caldo per il Parlamento.

