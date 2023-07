PISA – Il sound mistico di Theo Croker e il live unico, immerso nella natura al calare del sole, di Paolo Angeli.

Sono questi gli appuntamenti della settimana con Pisa Jazz Rebirth, festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa.

Si parte mercoledì 24 luglio alle 21.30 presso il Giardino Scotto di Pisa (Lungarno Fibonacci 2) con Croker – nipote del leggendario trombettista Doc Cheatham e già pupillo di giganti del jazz come Donald Byrd – che presenterà l’ultimo parto musicale “Love Quantum”, album in bilico fra sperimentazione, melodia, soul ed elettronica. Il concerto è frutto della collaborazione con Empoli Jazz Summer Festival, sul palco, oltre a Theo Croker (tromba), anche Ashely Henry (tastiere), Jason Weaver (contrabbasso), Dexter Hercules (batteria).

Avanti domenica 30 luglio alle 18.30 sulla Spiaggia del Gombo nel parco di San Rossore (Pi) con la presentazione di un’altra nuova uscita: “Rade”, ultima fatica di Paolo Angeli che affronta ancora una volta il tema del mare come elemento di unione fra popoli, culture e stili, questa volta rivolgendosi all’amato Mediterraneo. Un concerto irripetibile in cui Angeli creerà magiche sovrapposizioni musicali con la sua chitarra sarda preparata, strumento unico nel suo genere, in collaborazione con l’associazione culturale sarda Grazia Deledda.

Guardando al programma nel dettaglio, mercoledì 24 luglio ore 21.30 al Giardino Scotto salirà sul palco uno dei più interessanti trombettisti jazz di oggi. Nominato ai Grammy più volte, Theo Croker è musicista, compositore, produttore e influencer. Croker ha costruito una carriera impressionante bilanciando una profonda comprensione della tradizione jazz post-bop con la sua miscela atmosferica di jazz mistico, funk, elettronica e hip-hop. “Love Quantum”, il suo album più recente, è un mix di funk spirituale, R&B elettronico e jazz spaziale.

