PISA – Emanuele Scieri vivrà per sempre. Attraverso il giardino che il Comune di Pisa ha deciso di intitolare al militare ritrovato senza vita nella caserma Gamerra.

Un caso che adesso è vaglio della magistratura, con il processo di appello a due ex caporali in corso. “L’intitolazione è idealmente un abbraccio alla famiglia Scieri e un abbraccio a Emanuele da parte di tutta la città di Pisa, per non dimenticare il grave episodio che accadde 25 anni fa proprio qui vicino – ha detto il sindaco Michele Conti -. È questo il messaggio che ci sembrava giusto lanciare come amministrazione per lasciare un ricordo indelebile di Emanuele nella nostra città”.

Lo spazio verde si trova in via di Gello. “Questo è un giorno speciale, abbiamo tante persone attorno a ricordare la morte assurda di Emanuele – ha sottolineato la mamma dell’ex militare–. Mio figlio sarà così il simbolo di una persona che ha fatto il suo dovere. Questo è un giorno diverso, di consolazione. Avete capito fino in fondo il nostro sentimento”.

